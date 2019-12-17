美国党派对立日深 如今社会连事实都难共同认定

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（法新社华盛顿16日电） 美国总统川普的弹劾案闹得沸沸扬扬，这几天在华府，党派对立让社会连「事实」都难有共同看法。一方眼中的事实，会是另一方认为的「另类现实」、「争议现实」。如今看起来更像是「民主党事实」和「共和党事实」。

加州大学尔湾分校（University of California, Irvine）的法律与政治学教授哈森（Richard Hasen）说：「美国自由派和保守派虽意见总是不合，但现在的情况却变成，连基本事实的认定，都得看党派划分。」

民主党员和共和党员在愈来愈多议题上分歧，例如到底有没有气候变迁、俄国或乌克兰有否干预2016年总统大选。

哈森说：「对于这些问题和其他世界事务的历次民调，都显示共和党人和民主党人认知差距，这就是我们有些人觉得现在身处『后真相时代』的原因。」

川普从政前就曾炒作前总统欧巴马在肯亚出生的谎言，民主党也指控川普刻意以不实言论助长社会分裂。

川普的高阶幕僚康威（Kellyanne Conway）帮他辩白时创造出「另类事实」的新词汇。她宣称川普并没有乱说，只是在陈述「另类事实」。

围绕弹劾程序的事实，川普坚称他和乌克兰总统泽伦斯基今年7月25日的通话「完美」，但民主党人认定，川普施压泽伦斯基去查民主党政敌拜登，是滥权图利自己，构成弹劾的要件。

众院司法委员会共和党领袖、乔治亚州众议员柯林斯在委员会为川普辩护时表示，弹劾案是基于一套「引发争议的事实」。对于这个名词，柯林斯说：「一件事，我说我不同意，你说你无法苟同，那么这就是个引起争议的事实。」

政治观察家指出，美国两党现在有如敌对部落，两派人马生活习惯和喜好甚至截然不同。查证川普言论真伪已失去作用，大家倾向只相信自己想要相信的事实。

公共事务专家巴克（David Barker）表示，如今共和党员和民主党员间歧见已扩大为部落差异，「两边不在同一间商店购物、不喝同一款啤酒、不在同一家餐厅用餐、不听相同风格的音乐、不看同样的电影也不住在距离彼此太近的地方」

巴克指出，现在的状况是除非资讯来自同一部落的人，否则两边都不相信任何资讯。媒体可以成天查证这些讯息，但对另一边来说，查证的东西永远是假新闻。

哈森认为，当前处于科技革命，本应仲裁真理的传统媒体因社群媒体兴起而被削弱，「从社群媒体获取资讯，使我们倾向加强分享我们已相信的讯息。人们活在不同事实的平行宇宙，这将对政府治理构成挑战」。

哈森警告，事实认定因党派而分歧，会带来潜在的恶果，像是「人们接受选举结果的意愿」，他就很担心明年到来的美国总统大选。

© 2019 AFP