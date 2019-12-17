美研究：吸电子菸增加慢性肺病风险

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（法新社华盛顿16日电） 根据今天公布的一项长期研究报告，吸电子菸会大幅提高罹患气喘、支气管炎、肺气肿与慢性阻塞性肺病等慢性肺部疾病的风险，研究也发现电子菸造成的伤害比吸菸低。

这项研究结果刊登于「美国预防医学期刊」（American Journal of Preventive Medicine），与美国最近爆发50多人死亡的急性肺病疫情无关，后者是与一般加在内含四氢大麻酚（THC）的电子菸产品中的物质有关。THC是会影响精神行为的大麻成分。

加州大学旧金山分校的科学家检视可公开取得的电子菸与菸草使用习惯追踪数据，还有2013年到2016年3万2000多名美国成年人的新肺病诊断资料。

他们发现，吸过或还在吸食电子菸的人，罹患慢性肺病的机率高出1.3倍，而吸菸者的风险增加2.6倍。对于同时抽菸与吸电子菸的人而言，他们罹患肺部疾病的风险增至3倍以上。

加州大学旧金山分校医学教授葛兰兹（Stanton Glantz）说：「我们的研究发现是，即使控制了菸草使用与临床和人口统计资讯，电子菸使用者罹患肺病的机率，还是增加了约1/3。」

他又说：「我们的推论是，电子菸本来就会造成伤害，产生的效应与吸传统的菸草不同。」

至于吸电子菸是如何造成这类伤害，这份报告没有供生物学解释，但引述先前对动物和人类所做的生理学研究报告说，电子菸会抑制免疫系统，提高肺部与压力有关的蛋白质量。

© 2019 AFP