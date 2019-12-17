阿富汗驻军传裁减 川普盟友称美军仍强

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（法新社喀布尔16日电） 亲近美国总统川普的共和党籍参议员葛兰姆（Lindsey Graham）今天说，美国就算裁减在阿富汗驻军的规模，一样能给对手致命一击。

葛兰姆还说，美国如果相信阿富汗民兵组织「塔利班」（Taliban）会协助压制极端组织盖达（Al-Qaeda）和其他圣战份子，就是「疯了」；他此言是在批评美国与塔利班预期要谈判的协议基础。

美国媒体昨天报导，川普政府可能这周宣布从阿富汗撤军约4000人的计画，意味驻阿富汗美军大约会从现有1万2000人到1万3000人，减至约8600人。

葛兰姆提到，官方宣布的时间点可能不会如媒体所报导的那么快。他在阿富汗首都喀布尔（Kabul）对记者表示，如果川普在未来数周内决定把驻军人数减少到1万2000人以下，「我会赞成」。

他说：「正确配置这8600名美军，我们就仍具有致命一击的力量。」

美国与塔利班今年在卡达首都杜哈（Doha）展开谈判，但过程时断时续，葛兰姆谈到此议题时，对达成协议关键前提有不同看法；相关讨论重点在美方以撤军换取塔利班承诺对抗盖达组织及伊斯兰国（IS）。

他说：「也许不能相信塔利班会是一股可靠的反恐武力。认为任何协议会指望塔利班守护治安、成为美国家园反恐武力的想法，都是搞不清楚状况。」（译者：曾依璇/核稿：陈亦伟）

© 2019 AFP