WEF：全球职场性别平权 恐得再等257年

广告 继续浏览后续

（法新社日内瓦17日电） 根据世界经济论坛（WEF）今天公布的报告，全球或许需要257年才会达到职场性别平权，女性恐怕还得再等等，显示女性要求平等待遇声量日增，但全球职场性别不平等情况仍在恶化。

总部位于日内瓦的WEF报告指出，尽管政治、医疗及教育等领域的性别差距逐渐缩小，职场性别鸿沟消失料得等到2276年。

WEF表示，全球职场性别差距自去年以来逐渐扩大，去年报告说，估计职场性别鸿沟消失得等202年，今年报告却增至257年。

这项年度报告在4个领域追踪153国性别差距情况：教育、医疗、经济机会及政治赋权。

新报告说，这些类别的整体性别差距缩小，WEF现在预估还要等99.5年才会实现性别平权，比去年报告说还要等108年更快达阵。

然而，尽管部分领域有所进展，仍有其他地方远远落后。WEF在声明中坦言，普遍平等「要实现将花超过一辈子的时间」。

WEF说，教育领域的性别差距已消除96%，可望12年内达到百分之百。医疗和生存方面的差距同样不大，但WEF报告说，由于中国和印度等人口众多的国家问题重重，很难预测这方面还要多久才会达到完全平权。

政治同时是目前为止进展最少的领域，但过去一年显示情况改善最大。2019年，女性在国会下议院席次占25.2%，部长级职位占22.1%，优于2018年的24.1%和19% 。

但谈到职场，情况就不太乐观。报告分析机会和薪资等一连串因素，表示还需257年才会达到职场性别平权。

报告凸显多项正面发展，例如技术劳工和高阶官员的女性比例普遍增加。但报告也强调，劳动市场参与和金钱奖励方面的差距缩小幅度「停滞不前甚或退步」，使得上述趋势被抵消。

平均而言，现今仅55%成年女性投入劳动市场，男性78%；全球女性在相同职位做同样工作，平均收入仍比男性少40%。

WEF报告显示，经济合作暨发展组织（OECD）国家过去10年的薪资差距逐步缩小，但新兴和开发中经济体同一时间差距扩大。

© 2019 AFP