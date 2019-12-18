两大车厂合体 飞雅特克莱斯勒与宝狮雪铁龙送作堆

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（法新社巴黎18日电） 法国汽车制造商宝狮雪铁龙集团（PSA）和竞争对手飞雅特克莱斯勒汽车公司（FCA）今天发表联合声明说，两家车厂已签署协议，将共同携手打造全球第4大车厂。

两大车厂发表的联合声明指出：「飞雅特克莱斯勒汽车公司与宝狮雪铁龙集团今天签署具约束力的合并协议，双方将以各占50%的持股比例合并，打造全球销售量第4大及营收第3大的汽车原厂。」

声明并指出，「不会有车厂因这笔交易而关闭」。

合并后的集团旗下员工超过40万人，估计总营收将近1700亿欧元（约新台币5兆7100亿元），而飞雅特（Fiat）、爱快罗密欧（Alfa Romeo）、克莱斯勒（Chrysler）、雪铁龙（Citroen）、道奇（Dodge）、DS、吉普（Jeep）、兰吉雅（Lancia）、玛莎拉蒂（Maserati）、欧宝（Opel）、宝狮（Peugeot）和沃豪（Vauxhall）等汽车品牌年度销量可望达到约870万辆。

宝狮雪铁龙集团与飞雅特克莱斯勒汽车公司表示，合并后的企业体将「具备居于永续汽车新时代尖端的领导力、资源与规模」。

两大车厂的合并将「带来预估每年约37亿欧元的综效」。

声明指出，双方的联姻预计将在12至15个月之内完成。而新公司总部将位于荷兰，并继续在巴黎、米兰与纽约证券交易所挂牌。

飞雅特克莱斯勒汽车董事长艾尔康（John Elkann）将担任合并后新公司的董事长，而宝狮雪铁龙集团执行长塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）出任合并后新公司的执行长。（译者：曹宇帆/核稿：陈昱婷）

© 2019 AFP