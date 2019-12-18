传飞雅特克莱斯勒与宝狮雪铁龙好事近

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（法新社巴黎17日电） 消息人士透露，法国汽车制造商宝狮雪铁龙集团（PSA）和飞雅特克莱斯勒汽车公司（FCA）今天分别召开董事会，通过规模500亿美元合并案，将催生全球第4大车厂。

根据接近宝狮雪铁龙集团的人士稍早表示，双方可能在欧洲股市18日开盘前宣布已签署有约束力谅解备忘录的消息。

双方公布讨论合并消息时曾表示，将各自出资五成，在荷兰成立控股公司，由宝狮雪铁龙集团执行长塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）出任合并后新公司的执行长，飞雅特克莱斯勒汽车董事长艾尔康（John Elkann）将担任董事长。

新公司董事会将有11名董事，其中6名来自宝狮雪铁龙集团，5名来自飞雅特克莱斯勒汽车。

合并后新公司旗下员工超过40万人。现有品牌合并年销售量超过870万辆。飞雅特（Fiat）、爱快罗密欧（Alfa Romeo）、克莱斯勒（Chrysler）、雪铁龙（Citroen）、道奇（Dodge）、DS、吉普（Jeep）、兰吉雅（Lancia）、玛莎拉蒂（Maserati）、欧宝（Opel）、宝狮（Peugeot）和沃豪（Vauxhall）等汽车品牌将齐聚同一屋檐下。

© 2019 AFP