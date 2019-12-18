加强战略合作 美关切印度少数民族人权

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（法新社华盛顿17日电） 美国与印度今天在华府举行2+2会谈，再次设法强化彼此国防与政治关系，但印度少数民族人权问题却可能影响双方谈合作的欢庆气氛。

这次会谈由美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）、国防部长艾斯培（Mark Esper）与印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、国防部长辛赫（Rajnath Singh）出席。

美国主管南亚和中亚事务的代理助理国务卿威尔斯（Alice G Wells）表示，美方设法在维和工作、司法人员训练、太空与科学等方面，扩大与印度合作。

美印2+2会谈去年于新德里首次召开，今年举行第2届，这也可望展现印度对美军购与日俱增。

印度将耗资逾20亿美元，采购24架Romeo直升机，双方可能正式签署协议。

威尔斯说，这项会谈反映出「双美国历任政府对于这种战略伙伴关系的重要性都达成了非常强烈的两党共识」。

然而，印度最近数月来也受到美方严格检视。印度总理莫迪推动具宗教歧视意味的公民法，至少有6人在重大抗议活动中丧生。

公民法修正案允许2015年前因为宗教迫害，从阿富汗、孟加拉、巴基斯坦等3个邻国逃来的难民取得印度公民身分，但排除穆斯林难民。（译者：纪锦玲/核稿：张佑之）

© 2019 AFP