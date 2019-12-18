印尼企业向伊朗出口飞机零件 遭美起诉

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（法新社华盛顿17日电） 美国司法部今天控告印尼企业PT MS Aero Support违反对伊朗的出口管制，将价值数百万美元的全新或翻修飞机零件，非法供应给被列入黑名单的伊朗马汉航空（Mahan Air）。

根据在华盛顿联邦法院提交的起诉书，PT MS Aero Support负责人康杰罗（Sunakro Kuntjoro）于2011至2018年间，将美制飞机零件出口给马汉航空，触犯制裁禁令。

起诉书指出，康杰罗同时把飞机零件运至美国维修，然后再运回伊朗。

起诉书针对康杰罗、PT MS Aero Support及其他两间相关印尼企业违反美国出口法，提出8项罪名，包括违反制裁、洗钱及不实陈述等。

康杰罗为隐瞒伊朗涉及其中的事实，透过新加坡、香港及泰国转运相关零件，并向马汉航空索价数百万美元。

美国财政部2011年已因马汉航空跟伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）关系匪浅，对这家企业祭出制裁。

马汉航空是伊朗数一数二的航空公司，旗下有数架波音（Boeing）及其他美制飞机，但据报因缺少零件，在飞行营运上碰到相当大的难题。

© 2019 AFP