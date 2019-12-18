印度修正公民法 阿萨姆省歧视穆斯林政策可能扩大

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（法新社新德里18日电） 印度日前修正公民法，首度将宗教信仰列入公民身分取得条件，但排除穆斯林。许多穆斯林担心，在印度教民族主义总理莫迪领导下，长期在阿萨姆省执行的歧视性政策将扩及全国。

修正后的公民法允许2014年12月31日前因为受到宗教迫害，从阿富汗、孟加拉、巴基斯坦等国逃到印度的各大宗教难民取得印度公民身分，但排除穆斯林。

同时，与孟加拉比邻的阿萨姆省（Assam）有大量穆斯林，当地多年来施行针对穆斯林、旨在排除「渗透者」和「外来者」的歧视性政策，现在恐扩及全国。

50岁的芮曼（Habib-ur-Rehman）是4个孩子的父亲，最近才刚从拘留营获释。2015年他无法证明自己是印度公民，被阿萨姆省的特别法庭判定为外国人，现在担心自己会被驱逐出境。

住在阿萨姆省的芮曼说：「我们家族5代都以这个村庄为家，结果被告知我是渗透者，只因为我是穆斯林。」

「我参加了许多场选举投票，一生遵循印度法律。他们却计画把我们逐出家园。」

今年初，阿萨姆省加强排除「外来者」的力道，开始实施公民登记制度，当地民众须提出文件证明自己在1971年以前即取得居留权。然而，在识字率偏低、贫穷的阿萨姆省，居民可能因为不懂法规、文件作业出问题等，轻易被官员剥夺公民权。

法新社报导，阿萨姆省的登记制度已排除190万人的公民资格，他们现在可能成为无国籍人士、被送去拘留营，甚至遭驱逐出境，或者必须一生躲避当局查缉。

遭排除公民资格的有穆斯林，也有印度教徒，这些印度教徒以操孟加拉语者为大宗，部分阿萨姆省民众担心他们会侵蚀当地文化。

印度内政部长夏哈（Amit Shah）日前表示，全国性的公民登记制度可望在2024年前揪出所有「渗透者」。支持将这项制度推行至全国的总理莫迪（Narendra Modi）强调，包括全国2亿穆斯林在内，「真正的」印度人没什么好怕的。

但实务经验显示，要证明自己是「真正的」印度人不见得容易。研究人员阿萨德（Abdul Kalam Azad）指出：「阿萨姆省民众已为全国公民登记做好准备，但仍有190万人被排除。我可以想像印度其他地区的穆斯林命运会是如何。」（译者：陈韵聿/核稿：陈彦钧）

© 2019 AFP