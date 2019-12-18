大学变反送中冲突前线 香港国际生不安校方也忧心

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（法新社香港18日电） 香港多所大学在全球排名表现亮眼，但近来校园成为警方与示威者暴力冲突的核心区域，除了学生心中不安，学校高层也担忧国际学生因此退避三舍。

示威者上月在香港中文大学封锁干道，并在与警察对峙期间，朝警方发射弓箭。香港理工大学的情势则更为暴力，警方包围理大近2周时间，一些示威者试图透过绳索垂降和下水道脱逃。

港中大和理大等8所大学都名列香港由政府资助的大学。这8所大学的国际生约1万8000人，占总注册人数18%，其中约1万2000人是陆生。

香港大学一名大陆研究生就匿名表示，她打算下学期重返校园，但她「对安全有些疑虑」，因为「抗议者和政府关系紧张这类根本问题，都还没解决」。

心情复杂的还包括马来西亚一名20岁郑姓女学生，拿到奖学金的她今年得以到香港一所顶尖大学就读。但她在香港渡过的第一个学期，起于在立法会外被施放催泪瓦斯，结束于抗议者朝警方扔掷汽油弹，导致她被撤离校园。

香港立法会7月1日遭年轻抗议者冲撞。郑姓学生在学期开始前，曾与另一名同乡学生蒙面赴立法会参与集会。她说：「我确实支持这个运动，但同时也是出于好奇。」

那一夜，她目睹电脑与窗户被砸碎，接着又得在催泪瓦斯烟雾中逃窜，令她觉得「相当恐怖」。但她也说：「抗议人士非常友善，香港人会问我『你真的了解我们在争取什么吗？』如果我不懂，他们就解释给我听。」

要求使用假名的郑姓学生，并未告诉她在马来西亚的家人自己经历过那晚。她说家人认为香港的抗议「没有用」，而且支持中国强大的经济力量。

在大学校园发生冲突、学期剩余课程被取消后，郑姓学生就被连同行李一同载离宿舍。许多交换生同样被母国和学校要求回国，港中大某些陆生还藉由警用船只疏散。

人在马来西亚的郑姓学生表示，即使家人态度保守，自己还是希望回到陷入抗议6个月的香港就学。她说：「如果我爸妈不让我回香港，我可能得延后学业。」

21岁的冯克（Marie Funke）则是港中大政治系交换生，来自德国的她预计交换一学年。她说自己看过其他外籍生站在前线面对警察，但她不确定自己对此有何感觉。冯克表示：「我真心支持这个运动、为民主奋斗，不过我可能不会同意完全照现在所有策略走。」

除了学生百感交集，现在教职员心里亦是七上八下。

香港大学今年稍早获英国「泰晤士报高等教育特刊」（Times Higher Education）列为全球最国际化的大学，整体排名也在全球高居第35。

现在港大理学院院长艾宏思（Matthew Evans）表示：「我们研究生招生特别仰赖海外，整体上，我们担心这波抗议对招生的冲击。」

随着考试延期、剩余课程改以线上授课方式进行，港大山顶校园透露出一股诡异的荒凉感，同时还布满涂鸦。每个出入口都有守卫检查学生与教职员证件。

艾宏思说，目前已在讨论校园有无必要长期「强化」安全措施，「承认我们所处的经营环境已经改变」。他表示：「我们希望且将继续保护言论和学术自由，但身处于有发生追击战风险的环境，我们无法做到。」

© 2019 AFP