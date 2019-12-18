女儿代领沙卡洛夫人权奖 维族学者土赫提关狱中

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（法新社法国史特拉斯堡18日综合外电报导）监禁中的维吾尔学者伊力哈木．土赫提（Ilham Tohti）之女菊尔．伊力哈木今天代表父亲接受欧洲议会颁发的欧盟最高人权奖沙卡洛夫奖，并表示，她甚至不知道父亲是否还活着。

菊尔．伊力哈木（Jewher Ilham）表示，她希望欧洲议会颁发的沙卡洛夫奖（Sakharov Prize）能对父亲有帮助。2014年土赫提因「分裂国家」罪遭法院判处无期徒刑，这项判决引发外国政府与人权组织抨击。

10月间宣布得奖人时，欧洲议会称赞这位前经济学教授是「温和与和解的声音」；北菊尔伊力哈木京方面则予以谴责，指土赫提是「恐怖分子」。

菊尔．伊力哈木在法国斯特拉斯堡欧洲议会象徵性的空椅旁受访表示：「我最后一次听闻父亲的消息是在2017年，那是我父亲最后一次获准会见家人，也是我们家人最后一次见到他，我根本不知道他现在是否还活着。」

为将多半是穆斯林并说突厥语的维吾尔人同化，以反映多数人口汉族的文化，中国在新疆设立庞大的再教育营，招致国际社会与日俱增的批评声浪。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2019 AFP