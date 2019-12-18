德国内阁通过新法案 禁止性倾向扭转治疗

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（法新社柏林18日电） 德国内阁今天通过新法案，禁止「性倾向扭转治疗」（conversion therapy）。这项疗法强迫将跨性别或同性恋者转变为异性恋者。

这项新法律预定明年完成立法，将对从事性倾向扭转治疗者，判处1年以下刑期或3万欧元（3.3万美元）以下罚金。

研拟法案的德国卫生部长史巴恩（Jens Spahn）表示：「同性恋不是一种疾病，因而『治疗』一词具误导性。」

一旦完成立法，德国将成为继马尔他（Malta）2016年完成类似立法以来，第2个实施此禁令的欧洲国家。据估计德国境内一年约有1000起「再教育」同性恋者案例。

史巴恩希望禁令尽可能扩大规范范围，他说，这项所谓的治疗，经常造成「严重生理和心理伤害」。

「此禁令对于所有在性向问题上挣扎的人来说，也是个重要象徵：你可以做你自己。」

除了对从事这项治疗者判处徒刑外，新法律还将对那些提供或宣传「扭转治疗」的人处以罚金。

对未成年人进行扭转治疗将全面禁止。若透过武力或威胁，违背成年人意愿实施扭转治疗，则属非法行为。

医学专家认为，透过心理或精神干预来改变某人的性取向是伪科学、无效且经常造成伤害。

最引发争议手法，涉及接受治疗者观看同性恋行为图像时施加电击，或注射男性荷尔蒙睾固酮。

欧洲议会于2018年3月通过决议，谴责这项治疗，并呼吁成员国禁止这类疗法。

© 2019 AFP