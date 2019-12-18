控遭安倍御用记者性侵 日女记者民事胜诉

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（法新社东京18日电） 日本反性侵#MeToo运动代表人物、女记者伊藤诗织指控遭前电视台记者山口敬之性侵一案，东京地方法院今天裁决山口必须赔偿伊藤330万日圆（约新台币92万元）。

这项民事案件轰动日本海内外，因为在日本，性侵受害者出面报警是相当罕见的事。根据日本政府2017年调查，仅4%女性会站出来为自己讨公道。

对抗性骚扰和性虐待的#MeToo运动一直以来难在社会风气保守的日本扎根，伊藤诗织力抗舆论出面为自己讨公道的勇敢行为，俨然已让自己成日本#MeToo运动代表人物。

伊藤先前指控与首相安倍晋三关系密切的山口于2015年藉谈论工作机会，邀请伊藤共进晚餐，事后却对她性侵，因而要求山口支付1100万日圆赔偿金。

山口则否认任何不法行为，对伊藤提出反诉，要求伊藤赔偿1亿3000万日圆。

伊藤今天在法院外手持上面写有大大的「胜诉」字牌说：「我们赢了。反诉遭到驳回。」

伊藤在法院裁决出炉前经过记者时表示，她收到广大的支持。

她告诉记者：「我从早上醒来就看到来自世界各地的讯息，上面写着不论结果如何他们都会支持我，因为我的行动别具意义。」（译者：李佩珊/核稿：张晓雯）

© 2019 AFP