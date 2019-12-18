料将遭众院弹劾 川普狂发推文炮轰民主党

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（法新社华盛顿18日电） 美国国会众议院今天料将通过指控总统川普滥用职权和妨碍国会调查的弹劾条款，川普面临上任3年来最大的政治危机，一如往常强势反抗，在白宫狂发推文痛批民主党人。

众议院今天中午开始辩论指控川普滥用职权和妨碍国会调查的弹劾条款，预定数小时后就两项弹劾条款进行表决，川普可能成为历来第3位遭弹劾的总统。民主党控制的众议院一旦通过弹劾共和党籍的川普，接下来将由参议院审理弹劾案，决定是否要川普下台。

川普堪称近代造成社会两极化最严重的美国总统，他今天白天守在白宫，发出数十则推文，反映出他的不满和愤怒，并预言可以在明年的总统大选复仇。

在共和党籍众院议长裴洛西（Nancy Pelosi）宣布开始弹劾辩论后，川普推文说，民主党推动弹劾程序是「对美国和共和党的攻击」。他并抨击裴洛西「是最糟的议长，会留名历史」。

川普一早就推文说：「你们相信吗？我今天将遭到激进左派、什么都没做的民主党弹劾，而且我没有犯任何错。可怕！」

民主党指控川普滥权扣住对乌克兰军事援助，想施压乌克兰对民主党前副总统拜登（Joe Biden）展开贪腐调查，因为拜登可能在2020年总统大选成为川普的对手。川普也被控妨碍国会对这项丑闻的调查。川普今天再度否认有错，将这些指控斥为「骇人听闻谎言」。

白宫发言人葛里向（Stephanie Grisham）表示，川普今天整天都将忙于工作。她甚至暗示，以爱看电视闻名的川普不会看众院辩论的实况转播，因为他整天都将接受幕僚简报，只会在会议间空档大略了解辩论进行状况。

川普今天午后将离开白宫，飞往大选摇摆州密西根州，参加竞选活动，会有数以千计最死忠支持者出席，届时可能正是众院表决他弹劾案的时候。

© 2019 AFP