欧洲太空总署发射太空望远镜

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（法新社巴黎18日电） 根据执行发射任务的阿利安太空公司（Arianespace）传送的直播影像，欧洲太空总署（ESA）负责探索太阳系外行星的一座太空望远镜，今天从法属圭亚那（Guiana）发射升空。

搭载太空望远镜的联合号火箭（Soyuz）于当地时间上午5点54分（格林威治时8时54分）从圭亚那太空中心升空。由于发生技术问题，较原定计画晚了一天发射。

这支孔径30公分望远镜的设计目的，在于测量太阳系以外众多「系外行星」的密度、组成和大小。

根据欧洲太空总署，名为「系外行星特性探测卫星」（CHaracterising ExOPlanet Satellite, CHEOPS）的此太空望远镜，将观测已知有行星绕行的明亮恒星。

2019年诺贝尔物理学奖得主奎洛兹（Didier Queloz）昨天告诉法新社，这项任务「代表朝着更深入了解我们所发现这些奇特行星的天体物理学迈进一步，而在我们所处的太阳系中不存在这类奇特行星。」

奎洛兹和同事梅尔（Michel Mayor）1995年10月在法国南部的一座天文台利用专门订制的望远镜，观测到体积与木星相仿的气态行星飞马座51b（51 Pegasus b），在距离太阳约50光年外，绕行类太阳恒星飞马座51（51 Pegasi）。此后天文学家在银河系内发现超过4000颗系外行星。

这是俄罗斯打造的联合号火箭今年第3次升空。

联合号火箭昨天因据称是发射装置「异常」，在最后升空前倒数1小时25分中断发射。

系外行星特性探测卫星将更深入了解这些行星的构成成分。

这对长期探索外星生物生存所需环境的研究是重要步骤，对解开地球起源谜团的也至关重要。

这颗卫星将在距地表700公里处绕行地球，研究数光年外绕行星运行的岩块。

欧洲太空总署科学主任局哈辛格（Gunther Hasinger）昨天告诉法新社，这项行动希望能「拼凑出系外行星的全家福照片」。

奎洛兹表示，系外行星特性探测卫星不太可能解决天体物理学的「圣杯」，即在其他星球上究竟是否存在生命。

他说：「不过，为了理解生命起源，我们必须了解这些行星的地球物理学。这就好像是我们正朝巨大阶梯踏上第一阶。」

© 2019 AFP