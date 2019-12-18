欧盟执委会新任主席 拟2020年初与川普见面

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（法新社布鲁塞尔17日电） 美国与欧洲联盟打了3年的贸易战，在跨大西洋关系紧张升温之际，欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天宣布，她打算在明年初与美国总统川普见面。

范德赖恩在推特表示，她已经礼貌性地与川普通过话，双方都「希望发展不错的伙伴关系」，但没有明确提到欧盟与美国的3年贸易战。

她又说：「我相信，欧洲与美国之间的紧密友谊与合作关系，是促成双方成功的关键。」

曾任德国国防部长的范德赖恩说，她将在「2020年年初」与美国总统见面，但她的办公室不愿提供更多细节。

过去3年来，川普向欧洲祭出钢铝关税，扬言将对汽车加徵类似关税，并研拟对法国香槟与手提包课税的计画，以报复法国加徵数位税。

2018年7月，美国与欧盟表示，他们将试图敲定局部贸易协议，以让贸易战休兵，但这类会谈从未取得多大进展。

美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）今天说，美国「与欧洲之间非常不平衡的关系」，使得紧张关系再度升温，令他深感遗憾。

莱特海泽告诉福斯财经新闻网（Fox Business Network）：「这种情况不能持续下去。我们还有很多贸易障碍与其他问题必须解决。」

© 2019 AFP