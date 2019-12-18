波音载人飞船「星际飞机」首飞太空站 第一位乘客是假人

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（法新社华盛顿17日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）盼2020年前恢复载人飞行，负责重要任务的波音本周将首次把载人飞船「星际飞机」送上国际太空站，但这次不会真载人，唯一「乘客」是假人。

这次任务的唯一「乘客」，将是位头戴头巾、名叫「萝西」（Rosie）的假人，灵感来自第二次世界大战期间召募女性到军需工厂工作的宣传海报主角「铆钉女工萝西」（Rosie the Riveter）。

NASA商业机员计画（Commercial Crew Program）经理陆德斯（Kathy Lueders）在美国佛罗里达州甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）告诉记者：「如果天气帮忙，我预计任务会在周五（20日）清晨进行，周六（21日）进入国际太空站（ISS）。」

商业机员计画经理马尔霍兰（John Mulholland）说：「这艘太空船的状况真的好。」

美国2011年终止太空梭计画（Space Shuttle）之后，都是仰赖俄罗斯载运太空人到国际太空站。2014年NASA和波音以及太空探索科技公司（SpaceX）签订数十亿美元合约，请两家公司执行太空飞行任务，但现在进度已落后两年。如果测试顺利，NASA现在目标是明年开始载人飞行。

此次预演性质的任务预定20日展开，持续8天。佛州时间20日清晨6时36分（台北时间20日19时36分），全名CST-100 Starliner的「星际飞机」（Starliner）预定搭载在联合发射同盟（United Launch Alliance）擎天神五号（Atlas V）火箭上，从佛州卡纳维尔角（Cape Canaveral）发射升空，25小时后抵达太空站。

「星际飞机」将在国际太空站待7天后返航，预计28日降落新墨西哥州沙漠。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP