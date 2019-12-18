溜马105比102夺胜 中断湖人客场14连胜

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（法新社洛杉矶17日电） 美国职篮NBA印第安那溜马今天靠着前锋沙波尼斯勇夺全场最高26分，加上对手洛杉矶湖人大将戴维斯受伤缺阵，终场溜马就以105比102击败湖人，阻断湖人客场14连胜。

湖人「一眉哥」戴维斯（Anthony Davis）因伤缺赛，队友「詹皇」詹姆斯（LeBron James）此役手感不佳20投仅8中，6次三分线出手都没进，共拿下20分、9篮板、9助攻。

紫金军团打完上半场本握有2分领先，但第3节开始没多久，溜马前锋华伦（T.J. Warren）接连上篮得手超前比数，之后两队你来我往紧咬，直至末节仍持续拉锯。

溜马前锋沙波尼斯（Domantas Sabonis）砍进26分并抓下10篮板，队友布洛格登（Malcolm Brogdon）贡献14分、5篮板、6助攻，尤其他在末节剩36秒时反身上篮得分，帮助溜马以104比102超前比数，最终击败湖人收下4连胜。

送出关键一击的布洛格登赛后表示：「这绝对是我们的一大胜利。我们真的很想示意联盟顶尖球队，以挣取尊敬。」

湖人今天全队91投43中，投篮命中率47.3%；溜马则是85投41中，命中率48.2%。

© 2019 AFP