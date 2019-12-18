石器时代口香糖藏完整DNA 解密古人外貌与生活

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（法新社巴黎17日综合外电报导）今天公布的研究报告指出，丹麦科学家已从一块5000多年前的桦树焦油萃取出一个完整的人类DNA检体。古人将桦树焦油当口香糖嚼食，而嚼食这块「口香糖」的人可能是个黑发蓝眼、皮肤黝黑的女子。

法新社报导，这块石器时代遗留下来的桦树焦油内含足够资讯，可确定嚼食者的性别、身前最后一餐为何，以及口中含有那些微生物。

研究报告执笔人之一、哥本哈根大学（University of Copenhagen）的施若德（Hannes Schroeder）告诉法新社：「这是第一次从人骨以外的东西取出完整的古代人类基因组。」

另一名执笔人颜森（Tehis Jensen）则指出，他们是在波罗的海中的丹麦罗兰岛（Lolland）一个叫做西尔托姆（Syltholm）的地方进行考古挖掘时，发现这块桦树焦油。

颜森说：「西尔托姆十分独特。几乎一切都被泥浆封住，代表有机体遗骸受保存的程度极其惊人。」

研究并指出，跟斯堪的那维亚（Scandinavia）中部人类相比，这名女性的基因跟来自欧洲大陆的采猎者更相近。英国广播公司（BBC）报导，女子的祖先可能是冰河消融后从西欧北迁的一群移民。

此外，研究人员也从这块桦树焦油中，辨识出榛果与绿头鸭的DNA标记，显示当地古人会食用这些动植物。研究者还发现会导致淋巴腺热和肺炎的病原体，以及其他不会致病、自然存在于口腔的病毒和细菌。

这些DNA都附着在一块棕黑色的桦树焦油上。桦树焦油可透过加热桦树皮而来，当时常被用来黏合石制器具。

从这块焦油上的齿印可判定有人嚼过它，可能是为了让它更具可塑性、或是舒缓牙疼等病状。

这份报告已刊登于国际顶尖期刊「自然通讯」（Nature Communications）上。（译者：杨昭彦/核稿：张佑之）

© 2019 AFP