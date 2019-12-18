破坏工会合法活动 三星电子董事长李尚勋被判刑1年半

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（法新社首尔18日电） 南韩法院今天以破坏工会合法活动的罪名，将三星电子董事长李尚勋（Lee Sang Hoon）判处1年半的有期徒刑。

李尚勋与其他约25名被告被控破坏三星电子服务公司（Samsung Electronics Service Co Ltd）外包工发起的工会活动。三星电子服务公司为三星电子旗下负责维修的事业单位。

首尔中央地方法院判决指出，2013年三星电子服务公司工会活动展开之际，三星集团前菁英策略办公室设法采取一连串策略手段，阻碍了工会运作。

三星的多位主管与员工以不同程度涉入案情，他们找出关于工会成员的敏感资讯，藉以说服他们离开工会，造成拥有活跃工会的外包公司倒闭，也延宕劳工与管理阶层之间的协商。

三星电子（Samsung Electronics）表示：「关于公司过去对于工会活动的看法与了解，未符合社会期待，我们虚心接受。」

首尔大学教授朴善应（Park Sang-in 音译）形容这项判决是南韩司法体系进一步改革象徵，过去司法体系对于被定罪的商业人士都是从宽判决。

他说：「三星新领导人李在�g必须建立起与全球同步的标准。」（译者：纪锦玲/核稿：刘淑琴）

© 2019 AFP