称川普扣军援施压查拜登 美驻乌大使年底将卸任

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（法新社华盛顿17日电） 美国官员说，美国驻乌克兰代理大使泰勒将于年底卸职。泰勒上月赴联邦众议院情报委员会，称总统川普强扣对乌援助，施压乌克兰调查副总统拜登，为民主党人主导的弹劾案作证。

川普政府开除驻乌克兰大使尤凡诺维契（Marie Yovanovitch）引发争议后，6月派出资深外交官泰勒（William Taylor）到基辅担任代理大使。

美国官员说，根据空缺法案（Vacancies Act），未获联邦参议院通过的代理职位人选可任职200天，而泰勒的任期将于今年年底结束。

联邦参议院外交委员会民主党首席议员梅南德兹（Robert Menendez）提醒，在乌克兰面对获俄罗斯撑腰的分离主义分子时，泰勒遗留的空缺将制造真空状态。

他说，国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）在据称将于新年访问乌克兰前希望泰勒卸职，也令他感到担忧。

梅南德兹致函蓬佩奥：「在外交官员士气低迷时，与驻基辅大使联合出席也可向我们的职业外交服务单位传达强烈的团结讯息。」

在基辅使馆担任代理大使的泰勒上月被传唤至联邦众议院委员会作证，以调查川普据称扣住近4亿美元对乌援助的指控。

泰勒告诉联邦众议院情报委员会，比起关心自己的国家，川普更在乎要求乌克兰对他的国内对手拜登（Joe Biden）展开调查。

泰勒说，他反对美国扣住对乌援助。他说：「扣住安全援助以换取对方答应协助打国内政治选战，实在是太疯狂了。我那时是这么认为，现在也是。」

证人说，川普与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）通话时谴责尤凡诺维契，不满她从中妨碍，阻止对拜登儿子担任天然气公司董事的角色展开调查。

© 2019 AFP