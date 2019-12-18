纽西兰国会报告：游客增加破坏环境情况加剧

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（法新社威灵顿18日电） 纽西兰国会今天提出报告警示，遽增的游客数量正危害纽西兰环境，也让当地闻名遐迩的宁静印象受到逐步破坏。

纽西兰一向标榜「100%纯净」和「干净又环保」的形象，但近年来游客数量遽增，许多人朝圣「魔戒」（The Lord of the Rings）电影拍摄地点大玩自拍，还有登山客、健行者及野生动物爱好人士。

纽西兰国会环境事务专员厄普顿（Simon Upton）提出报告之际，纽国旅游业正受到严格审查，因为白岛（White Island）火山在9日爆发，造成16名外籍旅客和2名导游丧命。

拥有490万人口的纽西兰每年吸引近400万名外国游客，厄普顿说，这项数据到了2050年可能增加2倍。

厄普顿表示，基础设施变得吃紧、环境承受压力，纽西兰原有的诸多品质正在消失。

他说：「大批群众正逐渐破坏许多外国游客赴纽西兰旅游所寻觅的独处感、宁静和亲近大自然的感觉。」

「我们必须要问：我们是否正在杀鸡取卵？」

厄普顿提到，纽西兰人也是问题的一部分，在纽西兰国定假期，着名景点涌现的国内游客人潮比外国游客还要多。

他还说，纽西兰人已经习惯东加里罗步道（Tongariro Crossing）等着名景点「被游客团团包围」，而且问题只会持续恶化。

© 2019 AFP