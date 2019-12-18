美国国防授权法案通过 有财源发展太空武力

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（法新社华盛顿17日电） 美国联邦参议院今天通过大规模国防预算案，让总统川普握有7380亿美元去打造新的太空军种，兑现他政见中的优先项目，并抑制俄罗斯肆意发展能源的野心。

参议院以86比8的票数通过2020财政年度国防授权法案（National Defense Authorization Act, NDAA），整体规模比2019财政年度的7160亿美元庞大。

依据法案，类型广泛的军事活动，从征战阿富汗、造船造舰，到提升对抗俄罗斯的情报工作、扩展包括无人机在内的空中舰队等，都可获得资金。

国防授权法案还包含3.1%的军人调薪，这是10年来调幅最多的一次。

尤其值得一提的是，在这项法案下，将可创建基地部署于太空的第6军种，继美国陆军、空军、海军、陆战队及海岸防卫队之后，新增太空部队。

根据法条，所谓的太空军会在美国空军部之下运作，一如陆战队归于海军部之下。

民主党籍参议院军事委员会首席议员利德（Jack Reed）说：「（太空军的）任务是在太空中威慑对美国及盟国有敌意的行动。」

美国各军种首长都认为中国和俄罗斯在最新军事战线上步步进逼，一点一点缩小与美国之间的差距；在此脉络下，川普今年8月启用在国防部之下、专门进行太空作战的新司令部。

这个新司令部是川普计画中的一小步，只是太空军宏图的一部分，且建立太空军还须国会批准。

篇幅冗长的法案中还有一部分是罚则，目的是制止规模达106亿美元的「北溪天然气2号」（Nord Stream-2）管线进一步建设。这条输送管线建于波罗的海中，功能是把目前俄罗斯输送到德国的供气量增为两倍。

美国国会议员曾警告，这会给俄罗斯带来数十亿美元收益，而且在俄罗斯与美、欧关系趋于紧绷的时刻，也会提高俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在欧洲的影响力。（译者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP