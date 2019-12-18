美国推新规则 鼓励器官捐赠

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（法新社华盛顿17日电） 为了增加器官移植美国提出新规则，对于活体捐赠者提供更多财务方面的奖励，并且采取措施减少已故捐赠者的器官浪费。

由于每天有20名等待器官捐赠的病患过世，并有11万3000美国人在器捐等候名单中，美国总统川普在7月签署行政命令，要求器官劝募组织（organ procurement organizations，OPOs）承担更多责任。

跟其他国家相比，美国在器官捐赠方面有较为浪费的现象。8月刊登在美国医学会内科医学期刊（JAMA Internal Medicine）的研究发现，美国因为捐赠者年纪太大，每年丢弃3500颗肾脏，这些丢弃的肾若拿到法国，不但可以让更多人延年益寿，也特别对年老受赠者有用。

美国联邦医疗服务中心（Centers for Medicare and Medicaid Service）主任韦玛（Seema Verma）在电话中告诉媒体说：「政府监管奖励办法失衡，无法获得足够的肾脏、心脏、肺脏和其他器官来满足需求。」

政府提出的规则将扩大活体捐赠者补偿费用的范围，「将提供无其他财务支援的器捐者损失工资、儿童和长者托管等费用」这个规则在2022年实施之前将有一段评论审查期。

非营利组织充当器捐者和受捐者的中间人，因此政府还提议加强对非营利组织的监督。

这将涉及引入衡量标准，来审查这些组织捐赠和移植率，器捐者年龄将扩大到75岁以上，并公布他们的排名。不符合要求的组织有可能失去证照。（译者：林沂锋/核稿：陈昱婷）

© 2019 AFP