脸书Libra币散布潜力强 联准会官员示警

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（法新社法兰克福18日电） 美国联邦准备理事会（Fed）官员今天表示，数位货币具有风险，而脸书即将推出的数位货币Libra因有可能快速散布，加上保障含糊不清，可能构成巨大挑战。

联准会理事布兰纳德（Lael Brainard）演讲时表示：「加密货币已对金融体系构成若干风险，若有一种普遍使用、广被接受的稳定币（stablecoin）出现，风险便可能放大。」

Libra预料将于2020年上半年开始通行，并计划与一篮子货币资产挂钩，以防币值剧烈波动，如同比特币（Bitcoin）等其他加密货币一般。

但脸书的这种货币遭到全球官员强烈排斥，尤其Libra未来的管理与监督方式还不够清楚，更让计画蒙受阻力。

布兰纳德说：「由于全球近1/3人口是脸书活跃用户，Libra稳定币支付网络达到全球性规模的速度将特别快。」

而且不同于各国通货有央行支持、存款有政府担保，「目前还不清楚Libra有无相当的保障，或是消费者将有何追索权」。

「若缺乏必要防护，具全球规模的稳定币网络可能会让消费者承受风险。」

布兰纳德并表示，由于Libra一发行便可能流通全球，没有任何国家能单独因应，因此必须有全球性的规范和监督。

© 2019 AFP