说服川普抗全球暖化 影后珍芳达曾想用美女战术

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（法新社华盛顿18日电） 奥斯卡影后珍芳达透露，她曾试图在2016年美国总统川普当选后，安排包括女星潘蜜拉安德森在内的一群「美丽、性感、杰出」环保人士与川普会面，以说服他对付全球暖化问题。

珍芳达（Jane Fonda）曾经跟川普女婿库许纳（Jared Kushner）和女儿伊凡卡（Ivanka Trump）讨论她的想法，但并未得到回覆。最终这让她搬到华盛顿住上几个月，利用自己的名人力量动员群众。

珍芳达将在12月21日欢庆82岁生日，昨天她在全国记者俱乐部（National Press Club）表示，川普2016年当选总统的隔天，她就开始策画了。

她说道：「我蛮懂像川普这样的男人，不是那么坏，但你知道，我大概了解他的喜好。」

珍芳达笑着说：「我要找3或4个最美丽、性感、杰出的气候变迁关怀人士，蜜拉安德森（Pamela Anderson）是其中一位，加上一些科学家，然后我会约好，全部去见川普并将姿态放软。」

「然后我们将对他说，川普总统，如果你保护地球，你会是全世界的英雄、有史以来最重要的人，并成为最棒、完美、优秀、重要、伟大的人。」

珍芳达还说，当年她打电话告诉库许纳这项计画，但之后库许纳和妻子伊凡卡就没有进一步动作了。

珍芳达曾分别以1971年「柳巷芳草」（Klute）与1978年「归返家园」（Coming Home）两部作品，摘下奥斯卡影后殊荣。

长年投身社会运动的珍芳达经常参与气候变迁抗议活动，曾于今年10月在美国国会山庄外被警方逮捕。（译者：黄靖贻/核稿：陈彦钧）

© 2019 AFP