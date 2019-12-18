造福联邦公务员 美国会同意带薪育婴假

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（法新社华盛顿17日电） 美国国会参议院今天通过联邦公务员可享12周带薪育婴假的条款。这项新制获得民主党与共和党籍总统川普的千金伊凡卡．川普（Ivanka Trump）支持。

这项条款上周已在国会众议院通过，是7380亿美元（约新台币22兆）国防支出案的条款之一。这项法案正送请川普批准，将为各种军事运作提供经费，包括成立太空部队。

共和党与民主党商定的育婴假，适用于210万联邦文职人员，以因应生产、领养或照顾寄养儿童所需。

育婴假得以通过是为了换取民主党支持设立太空部队，太空部队是川普与共和党籍议员的主张。

华府政坛高度两极化，带薪育婴假则是两党达成共识的罕见例子，而根据民主党籍议员，新制预定在明年10月生效。民主党希望带薪育婴假制度扩及至民营部门。美国民营公司通常会制定自己的育婴假规定。

获悉国会通过带薪育婴假的消息，伊凡卡．川普表示，这项措施「朝为全体美国人民实现带薪育婴假迈出了一大步」。伊凡卡也是川普的白宫幕僚。

起草这项条款的民主党籍参议员夏茨（Brian Schatz）则说，这表示联邦「公务员再也不会被迫在保全薪资及照顾小孩之间做选择」。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2019 AFP