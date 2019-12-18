面临美贸易制裁 华为计画欧洲设零组件厂

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（法新社巴黎18日电） 中国通讯设备巨头华为公司董事长梁华今天接受法新社专访表示，华为计画在欧洲设立一座零组件工厂，他也估计，华为今年手机出货量约为2.45亿至2.5亿支。

梁华接受专访时表示，在美国总统川普下令美国公司停止与华为做生意后，华为不再需要美国业者提供5G技术的关键零组件。

以下是梁华在法新社巴黎总部受访的摘录。

法新社询问梁华，如何因应美国禁止厂商向华为供应5G零组件？

梁华说，「在5G技术领域，我们已经不再依赖美国业者供应晶片和其他零组件。」

不过，他也说：「如果美国政府允许供应商再次向我们供货，我们将会准备好与他们重建合作关系。」

梁华说：「我们计画未来在欧洲的一个生产据点制造我们的零组件。」

他说：「为了在欧洲开设工厂，我们正进行可行性研究。至于选择那一个国家，取决于这项研究结果。」

梁华表示：「我们还没有这类决定时间表的确切概念，但可能很快就会发生。」

法新社询问，梁华能保证中国情报部门不会利用华为来监控刺探其他国家吗？

梁华回答称：「在过去30年，我们从来没有这样被要求过。即使将来提出，我们也会拒绝这类要求。」

法新社询问，如果没有谷歌（Google）和安卓（Android）系统，华为手机能否维持竞争力？

梁华表示：「我们手机的前景依然光明，我们预估今年出货量约为2.45亿至2.5亿支。」

他表示：「在出口市场方面，我们被禁用GMS（Google Mobile Services）及其专属应用程式，因此我们正在开发HMS（Huawei Mobile Services）和相关应用程式。」

梁华说：「我们有信心，HMS及其应用生态系统将会持续成长。」

法新社询问，美中贸易协议是否有助于华为的美国市场业绩？

梁华表示：「中美贸易战实际上对华为业务的影响非常有限，因为华为在美国市场已经只有很少活动。我们更忧虑的是美国政府禁止美国业者出售晶片和软体给华为，而不是贸易战。」

法新社询问，未来数位世界是否会分裂，一半由美国主宰，另一半由中国主导？

梁华表示：「中国境内的人们将会继续使用苹果和其他科技品牌的产品，别忘了中国有14亿科技使用者。即使在美国境内，我相信消费者也会继续使用不同的系统。我确信未来数位世界，不会是分裂成两个不同阵营的世界。」

© 2019 AFP