伊朗呼吁穆斯林国家 合力对抗美国经济恐怖主义

广告 继续浏览后续

（法新社吉隆坡19日电） 伊朗总统罗哈尼今天在马来西亚吉隆坡峰会开幕式上，敦促穆斯林国家合力对抗美国的「经济恐怖主义」。吉隆坡峰会旨在解决伊斯兰世界遭遇的问题。德黑兰当局饱受制裁冲击。

数百名代表出席吉隆坡峰会（Kuala Lumpur Summit），包含国家领导人和宗教领袖，但这场会议遭到境内有伊斯兰教圣地的沙乌地阿拉伯冷落。

吉隆坡峰会也因削弱伊斯兰合作组织（OIC）而遭到批评。伊斯兰合作组织总部设在沙乌地阿拉伯，是代表穆斯林国家和组织的全球性机构。

与会人士可能会讨论缅甸洛兴雅人困境，以及中国多为穆斯林的维吾尔少数族群遭遇等议题。不过，由于中国在许多伊斯兰国家大举投资基础建设，对北京当局的批评可能会噤声。

罗哈尼（Hassan Rouhani）在开幕致词时，批评华府的全球影响力。

他说：「美国的经济体制，以及国家与全球经济美元化现象，提供美国透过制裁威胁和经济恐怖主义，发展其霸权的可能性。」

罗哈尼还说，穆斯林世界需要「从美元和美国金融体制支配的情况下」被拯救出来。他呼吁伊斯兰国家间加强经济合作。

美国去年退出2015年伊朗核子协议后，重启对伊朗的严厉制裁。伊朗核协议旨在处理伊朗核子计画问题。（译者：李宛谕/核稿：刘学源）

© 2019 AFP