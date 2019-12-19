参赛遭封杀4年俄拟上诉 蒲亭轰禁赛不公

广告 继续浏览后续

（法新社莫斯科19日综合外电报导）俄罗斯今天决定，对世界反禁药组织以违反禁药规定为由禁止俄国参加重大体育赛事进行抗争。蒲亭总统也抨击禁赛不公，并坚持应让选手代表国家参赛。

法新社报导，俄罗斯反禁药组织（RUSADA）监事会主席艾夫烈（Alexander Ivlev）告诉记者，俄国反禁药组织决定就世界反禁药组织（WADA）的4年禁令提出异议。

俄国反禁药组织的决定必须在月底前通知世界反禁药组织，继而启动体育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）的上诉程序。

世界反禁药组织10日以窜改药检数据为由，禁止俄国参加全球重要体育赛事4年，包括2020年的东京奥运以及2022年的卡达世界杯足球赛。

蒲亭今天在年终记者会上对大批记者发言时，似乎暗示俄方即将发起漫长的诉讼。

被问及俄国境内运动赛事也可能被取消时，蒲亭回答：「我们必须静候一切相关决定作出，包括仲裁法庭的决定，然后我们才会了解自己的处境。」

蒲亭重申，他认为世界反禁药组织的决定「不仅不公平，也不符常识或法律」。他并指出，俄国因涉及同一犯行而受到二度惩罚。

蒲亭辩称，俄国绝大多数运动员都是清白的，不该因为一些人的行径，就被剥夺代表俄国出赛的权利。

蒲亭说：「如果我们的选手多半是清白的，那怎么能因别人的行为而对他们加以制裁？…俄国选手一直而且仍将为参赛而受训，他们会继续以辉煌的胜利令我们喜悦。」（译者：杨昭彦/核稿：张佑之）

© 2019 AFP