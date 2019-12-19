擅闯川普私人俱乐部 又一中国籍女子被捕

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（法新社迈阿密19日电） 美国佛罗里达州媒体报导，一名中国籍女子18日擅闯美国总统川普拥有的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）遭逮捕。

这是继几个月前，另一名中国籍女子非法闯入海湖俱乐部后的第二起这类事件。

棕榈滩警方发言人奥格罗德尼克（Michael Ogrodnick）在给南佛罗里达NBC 6电视台（NBC 6 South Florida）的声明中表示，56岁中国籍女子陆静（Jing Lu，音译）遭警卫制止并要求离开后，又再度重返拍照。

声明又说，签证已过期的陆静，被控游荡和徘徊罪名，目前关押在棕榈滩郡（Palm Beach County）监狱。

中国外交部发言人耿爽今天被问到此事时表示，还不知道此事件的详细情形。

今年3月，另一名33岁中国籍女子张玉婧因携带多支手机以及一个内含恶意软体的随身碟，企图闯入海湖俱乐部遭逮捕。

张玉婧非法闯入海湖俱乐部，而且又对特勤局撒谎，因此于11月时被判处关押8个月。

棕榈滩邮报（Palm Beach Post）报导，虽然当天在海湖俱乐部举行了一场募款晚会，但川普18日晚在密西根州参加竞选造势集会。

川普上周发推文表示，他打算到被他称为「冬季白宫」的海湖俱乐部，度过两周假期。他预定20日抵达当地。

川普最近也曾宣布，要把他的主要居住地从纽约迁至海湖俱乐部。（实习编译：赵佩宇）

© 2019 AFP