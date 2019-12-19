最新研究：环境污染致死 印度居世界第一

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿18日电） 一份今天发布、评估空气、水源、职场污染对全球冲击的研究报告指出，在与污染有关的死亡人数上，印度高居世界第一，其次分别为中国与奈及利亚。

全球关注健康和污染联盟（Global Alliance on Health and Pollution, GAHP）发布的这份报告发现，污染是导致早死的最大环境因素。全球2017年因污染而死亡人数约830万人，约占全部死亡的15%。

报告的数据引自「健康计量评估研究所」（Institute of Health Metrics Evaluation），并将风险因素归于空气、水源、职场与环境里重金属铅的沉积。设在西雅图的健康计量评估研究所，是由比尔暨梅琳达盖兹基金会（Bill and Melinda Gates Foundation）所创立。

这项研究能取得到最新资料的年份是2017年。2017年因污染而致死人数最多的10个国家中，有些是全球最大与富庶的国家，但也有一些是贫穷国家。

印度与中国2017年分别有230万人、180万人死于环境污染，分居世界前两名；奈及利亚、印尼、巴基斯坦分居3到5名。

人口3.25亿的美国，当年则有近20万人死于与环境污染有关的因素，名列第7。

全球关注健康和污染联盟代理执行长库普卡（Rachael Kupka）说：「报告提醒全体世人，污染是全球危机；无论生活在哪里，污染都会找上你。」

不过报告指出，因环境污染而死的人数只略高于吸菸（造成约800万人死亡），远低于酗酒与药物滥用、高钠饮食、爱滋病毒（HIV）、疟疾、结核病、战争等。

© 2019 AFP