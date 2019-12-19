波多黎各总督立法挺斗鸡业 抗美国联邦政府禁令

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（法新社圣胡安18日电） 波多黎各总督瓦兹盖斯（Wanda Vazquez）今天签署法令，允许境内继续存在斗鸡行为。这是公然违抗美国政府禁止斗鸡的联邦法令。

美国国会去年通过新版农业法案，将斗鸡禁令扩及美国领地，法令预定20日在波多黎各生效。但瓦兹盖斯今天签署的法律，允许当地可再2年合法斗鸡。

瓦兹盖斯表示：「今天我们终于签署...有利波多黎各斗鸡爱好者的法律，认可了斗鸡业的重要性。斗鸡业不仅对经济有贡献，也是我们文化及传统的一部分。」

今天签署的法令，禁止用于斗鸡的小鸡及公鸡进出口，以规避美国联邦政府禁令，这使得斗鸡事业成为纯属波多黎各事务。瓦兹盖斯解释，由于不涉及跨州动物交易，因此「未抵触」联邦法律。

瓦兹盖斯将斗鸡合法化和大麻的例子相比。她说，大麻虽在联邦层级下属于违法，但在美国数个州属合法，「显然最终决定权在法院。」

斗鸡被称为「绅士运动」，在波多黎各约有2万人的职业和斗鸡直接或间接有关。当地业界相关团体已示威数个月抗议联邦政府法令，并告上联邦法院但败诉。

瓦兹盖斯今天还签署决议，允许她跟波多黎各驻美国国会代表龚萨雷兹（Jennifer Gonzalez）向美国国会进行游说，盼让联邦禁令延后5年实施。（译者：侯文婷/核稿：张正芊）

© 2019 AFP