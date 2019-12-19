热浪来袭怕野火来 澳洲一省进入紧急状态

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（法新社雪梨19日电） 澳洲新南威尔斯省（New South Wales）今天宣布进入7天紧急状态，是两个月来第2次。当地野火数量来到空前数量，在预报将出现破摄氏40度的高温和强风下，火势恐更难控制。

新南威尔斯省省长雷吉克利安（Gladys Berejiklian）在记者会上表示，由于「灾难性气候条件」，当地因干旱引发的野火提早于9月爆发，并继11月中旬之后，今天再度进入紧急状态。

极端气候同样引发重大健康疑虑。当地医师群本周将多个星期来笼罩雪梨的烟霾列为「公卫紧急状态」。

因呼吸道问题至急诊室求诊的病例暴增，本月10日空气品质骤降时，患者人数更飙升80%。

澳洲17日出现有纪录以来最高温，全国平均气温达摄氏40.9度。随着剧烈热浪在东部扩散，最高温纪录预料也将再往上修。

雪梨市中心今天气温恐飙破摄氏41度，西部郊区也可能来到摄氏45度，而在时速100公里强风助长下，恐导致野火火舌进一步逼近市区。

目前有约2000名消防人员力抗野火，除有美国与加拿大团队驰援，澳洲国防军也动员加入灭火行动。

新南威尔斯省乡村消防局（RFS）局长费兹西蒙斯（Shane Fitzsimmons）表示，有5组百人「打火队」待命前往处理最危险的火势。

新南威尔斯省以北的昆士兰省（Queensland）也有超过70起野火，包括滨海观光枢纽努沙（Noosa）不远的佩雷吉安（Peregian），民众昨天不得不撤离家园。

南澳省（South Australia）和西澳省（Western Australia）同样有丛林野火。

澳洲各地至少有300万公顷的土地在最近几个月惨遭祝融，6人丧命，超过800栋房舍付之一炬。

© 2019 AFP