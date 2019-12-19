男性吸菸人口首见下滑 WHO：抗菸害重大转捩点

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（法新社日内瓦19日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，男性吸菸人口现在首度下滑，对抗致命菸瘾之战来到「重大转捩点」。

妇女使用菸品人口下滑趋势持续多年，男性吸菸人口却仍持续增加。

隶属联合国的世卫组织在新报告中盛赞，男性人口开始下滑，是全球反菸行动开始收效的强力佐证，但报告警告，想根除菸瘾仍需更多作为。

全球每年估计约有800万人因菸瘾而死。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）发布的声明说：「男性菸品使用下滑，是抗菸之战的转捩点。」他说，这样的转折是「各国政府更严厉对待菸业促成」。

过去20年全球菸品用量缓慢下滑，从2000年的13.97亿人，降到2018年的13.37亿人，也就是说，即便全球人口扩张，使用菸品的人口减少约6000万人。

但世卫表示，菸品使用人口的减少，多半来自女性吸菸人口的下滑。

女性吸菸人口从2000年的3亿4600万降至去年的2亿4400万，同时间男性吸菸人口却增加约4000万，从10.5亿增加到10.93亿。

而现在，占吸菸人口逾8成的男性终于开始要戒除菸瘾了。

今天这份报告涵盖香菸、雪茄、菸斗、水菸、丁香菸（Kretek）、加热式菸品，但不包括电子菸。

© 2019 AFP