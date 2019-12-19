苏格兰首席大臣：二度独立公投有明确宪法民主依据

广告 继续浏览后续

（法新社爱丁堡19日电） 由苏格兰首席大臣施特金担任党魁的苏格兰民族党在英国大选大胜。她今天表示，如今二度举行独立公投，已有明确的宪法和民主依据。

支持苏格兰独立的苏格兰民族党（Scottish Natioanl Party）在上周英国大选中取得压倒性胜利。苏格兰所有政党在英国下议院占59席，苏格兰民族党在大选中囊括48席，斩获45%选票。

施特金（Nicola Sturgeon）指出，考量此次大选结果，以及苏格兰民族党在2015年和2017年大选中皆赢得多数席次，举行第二次苏格兰独立公投已有「不容置疑」依据。

根据大选结果，英国首相强生领导的保守党在全国大有斩获，却在苏格兰失去超过一半原有席次。保守党反对苏格兰二度举行独立公投。

施特金表示：「苏格兰上周十分清楚表明，它不想要由强生领导、带我们脱离欧洲联盟的保守党政府。」

「倘若我们没有机会考虑独立这个选项，那就是我们会面对的未来。」

苏格兰2014年曾举行独立公投，当时55%选民反对独立。

支持独立运动人士表示，除非苏格兰与构成英国的其他政治主体发生实质关系变化，否则他们不会寻求举行第二次独立公投。

然而，随着强生已准备好在下月底前让英国脱欧，苏格兰民族主义者表示，此情况已构成实质关系变化，因为苏格兰选民在2016年的英国脱欧公投中，大多数选择续留欧盟。

© 2019 AFP