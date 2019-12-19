英超球星厄齐尔挺维吾尔人 遭中国版手游封杀

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（法新社上海18日电） 英格兰足球超级联赛兵工厂队球星厄齐尔力挺在中国的维吾尔穆斯林族群后，遭中国推出的「实况足球2020」电子游戏封杀。

厄齐尔（Mesut Ozil）是土耳其裔德国穆斯林，他上周在社群网站发言，称少数族群维吾尔人是「抵抗迫害的战士」，并批评中国镇压维吾尔人、抨击其他穆斯林沉默以对。

中国外交部指厄齐尔「被假新闻蒙蔽了双眼」。

兵工厂队则迅速与厄齐尔的言论切割，说球队「一贯遵守不涉入政治的原则」。

日商科乐美（Konami）的「实况足球2020」」（eFootball Pro Evolution Soccer 2020）授权给中国网易移动游戏公司（NetEase）在中国发行。

中国网易移动游戏公司表示，会把厄齐尔从现有3款游戏中删除，包括招牌游戏「实况足球2020」手机版。

中国网易移动游戏公司在中国社群网站「微博」发布声明表示：「德国球员厄齐尔在社交媒体发布了一则涉华极端言论。该言论伤害了中国球迷的感情，违背了爱与和平的体育精神。我们对此表示不理解、不接受、不原谅。」（译者：曾依璇/核稿：张晓雯）

© 2019 AFP