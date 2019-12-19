苹果等科技巨擘合作 让智慧家具能选语音助理

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（法新社华盛顿18日电） 亚马逊的Alexa、苹果的Siri与Google助理或许能好好相处了，这3大公司与其他产业伙伴今天宣布，为了让更多智慧居家装置沟通，语音数位助理将可在相同技术标准计画下运作。

这项计画的目标是让开发者能在免付专利使用费下，创建连接软体的新产品，并让消费者能够选择他们设备上偏爱的语音助理。

根据新工作小组声明，这项计画「是为在不相容的情况下，改善消费者尝试使用智慧居家产品的体验」。「我们相信，这项协议有可能获得各大居家系统及Google助理（Google Assistant）、亚马逊（Amazon）Alexa和苹果（Apple）Siri等语音助理广泛采用。」

这项新计画也涵盖紫蜂联盟（Zigbee Alliance）。紫蜂联盟致力发展连接无线设备的共同标准，包含三星（Samsung）等制造商、宜家家居（Ikea）等零售商以及其他科技公司，像德州仪器公司（TI）和恩智浦半导体公司（NXP Semiconductors）。

声明中说：「产业工作小组将采用开放原始码的方式，开发与实施一份全新的统一连结协议。这项计画打算利用来自亚马逊、苹果、Google与紫蜂联盟等业者，在经市场检验下对智慧家居技术所做的贡献。」

根据调研机构国际数据资讯（IDC），全球智慧家居设备出货量今年料将达到近8.15亿台，比去年成长23%，并可能在2023年达到13.9亿台。（译者：侯文婷/ 核稿：张晓雯）

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