莫斯科133年最暖12月 摄氏5.4度破纪录

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（法新社莫斯科18日电） 莫斯科今天出现133年来最暖12月天，摄氏5.4度的气温让当地罕见无雪，不但让冬季活动停摆，更让植物生理时钟大乱，纷纷开花，而寒冷西伯利亚居民还开玩笑要卖雪给莫斯科。

社报导，俄国气象预报中心佛伯斯（Fobos）表示，莫斯科北部一座气象站记录到摄氏5.4度的气温，「是12月18日气温新高」，改写1886年写下的摄氏5.3度纪录。

俄罗斯首都12月中旬通常白雪皑皑，但这个冬天目前为止都是无雪多云的天气。俄罗斯气象服务今天警告，甚至可能变得更暖。

莫斯科植物园「药师花园」（Apothecary Garden）本周宣布，园内通常预告春天到来的雪花莲因「搞混冬天跟春季」而绽放，园方在网站上说：「园丁担心樱花很快会开始绽放。」

而在冬季广受滑雪客及花式滑冰运动员欢迎的莫斯科索科尔尼基（Sokolniki）公园，连使用人造雪的滑雪道也都因天候状况而关闭。

莫斯科罕见无雪情形，让酷寒的西伯利亚城市鄂木斯克（Omsk）一位居民大开玩笑，在网路张贴「积雪出售」公告，每立方公尺的「自然雪块」卖1000卢布（约新台币481元）。

这个贴在俄国知名网路商店Avito.ru的公告写说：「莫斯科居民一次订购15块以上，还可以打93折。」

© 2019 AFP