西班牙电信龙头宣布 逐步减少采购华为5G设备

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（法新社马德里18日电） 就在各界担心中国电信巨擘华为可能替北京政府从事间谍活动之际，西班牙电信大厂西班牙电信（Telefonica）今天表示，将大幅减少向华为采购5G网路设备。

西班牙电信在声明中说，将在布设下一代5G行动网路期间的「初期阶段」使用华为设备，包括在其主要市场西班牙和德国。

但预料在2022年的「大规模布设」期间，西班牙电信将逐步减少让华为设备出现在「5G网路的核心或主要集线器」中。

西班牙电信对华为核心设备的采购量将逐渐下滑，「直到在2024年前后降至为零」，西班牙电信「将转向多个供应商采购」，而非和目前一样只向华为采购。

声明指出：「华为对西班牙电信来说仍是可贵的供应商，西班牙电信将持续在其他重要领域与华为合作，像是无线电接取网路（RAN）。」

华为提供西班牙电信在欧洲地区的4G网路设备。

电信专家认为，华为在技术和价格方面都是5G设备的龙头，但美国情报局高层主张不要相信华为，称华为设备威胁国家安全。曾任中国军方工程师的任正非于1987年创立华为。

华为和北京当局否认这些指控，华为自称是私人企业，完全由员工持股。

美国总统川普担心间谍问题，曾下令美国企业停止与华为往来，并呼吁其他国家比照办理。

澳洲和日本已经采取行动，阻挡或严格限制华为参与建置5G网路。（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

© 2019 AFP