8岁男孩2019捞7.8亿 成最赚YouTuber

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（法新社纽约18日电） 根据富比世杂志（Forbes）今天公布名单，8岁YouTuber卡吉莱恩（Ryan Kaji）的YouTube频道今年以进帐2600万美元（约新台币7.85亿元），成为这个影音平台上最多平台。

根据富比世，这个本名关莱恩（Ryan Guan）的小男孩去年已是YouTube收入最高的网红，大赚2200万美元。他的频道「莱恩的世界」（Ryan's World）由父母2015年推出，成立3年有2290万订阅者。

根据分析网站Social Blade资料，他的数支影片累积超过10亿观看人次，频道从创建以来共有近350亿观看次数。

这个频道最初名为「莱恩玩具评论」（Ryan ToysReview），以莱恩「开箱」并试玩玩具的影片居多，但在消费者倡议团体Truth in Advertising向联邦贸易委员会（FTC）申诉，指频道没明确表示哪些影片有获得赞助或是业配后，频道近来改名。

这个频道也跟着莱恩长大，现在除了玩具评论外，提供更多教育性影片。

在富比士的排名中，莱恩超过德州三五好友经营的频道「玩篮小子」（Dude Perfect），他们在影片中会尝试看似不可能的技巧，例如从直升机或建筑顶楼把篮球往下投入篮框，排名第2、比去年上升一位，在2018年6月1日至2019年6月1日，进帐2000万美元。

排名第3的是另一个童星频道，年仅5岁的俄罗斯女童拉辛斯卡雅（Anastasia Radzinskaya）靠经营Like Nastya Vlog与Funny Stacy频道进帐1800万美元，两频道相加有近7000万订阅者，影片有西班牙文、英文及俄文。

© 2019 AFP