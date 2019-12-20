东西区双雄交手 湖人不敌公鹿詹姆斯大三元白搭

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（法新社洛杉矶19日电） 美国职篮NBA今天由目前东西区战绩领先的密尔瓦基公鹿与洛杉矶湖人对阵，湖人球星詹姆斯勇冠三军夺大三元，但不敌公鹿主将安特托昆博豪取34分，最后公鹿111比104扬威主场。

这两支劲旅可能在NBA总冠军赛对决，公鹿此役技高一筹让湖人兵败密尔瓦基苦吞近期2连败，可说是先声夺人。

而公鹿拿下这关键一胜，不仅与排名第2的波士顿塞尔蒂克胜差达5场，稳居东区龙头，战绩25胜4负更傲视群雄，称霸全联盟。

「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）表现亮眼，独得34分11篮板7助攻，其他得分达2位数的球员包括打替补的希尔（George Hill）21分，小前锋密道顿（Khris Middleton）15分，马修兹（Wesley Matthews）13分，还有中锋罗培兹（Brook Lopez）10分。

安特托昆博赛后受访时，特别推崇公鹿团队合作克敌制胜，但淡化比赛结果的重要性。他说：「这场比赛没甚么大不了的，目前我们是NBA龙头固然很赞，但我们可能在季末与他们对决，届时没人会记得这场正规球季的例行赛。」

湖人方面，詹姆斯（LeBron James）演出21分12篮板与11助攻的大三元，队友戴维斯（Anthony Davis）得36分居两队之冠，外加10个篮板，可说毫不逊色，

公鹿第2节得分大爆发，进帐42分，摆脱客队的纠缠取得领先优势，湖人则陷入一路苦追，种下败因。

极力想避免客场2连败的湖人，开赛之初还能紧咬比数，首节打完以17比23仅落后6分，不过17分进帐则是创下本季湖人首节得分新低。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

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