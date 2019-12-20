印度修法引穆斯林示威 警民冲突增至14死

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（法新社新德里20日电） 印度政府最近修订公民法，部分人士批评内容有歧视穆斯林之嫌，引发大规模示威，示威已持续超过一周，今天印度北部爆发新一波致命警民冲突，死亡人数累积到14人。

印度北方省城市米鲁特（Meerut）医疗长拉吉库马（Rajkumar）表示，示威者死亡人数新增4人，遗体已被送至米鲁特的一间医院进行验尸，以查明死因，其中2人来自邻近城镇穆扎法尔纳加尔（Muzaffarnagar）。他还说，另有7人受伤。

昨天有3名示威者遭射杀，警方稍早表示，北方省（Uttar Pradesh）今天有1人在冲突中丧生。

公民法修定案允许在2014年12月31日前因为受到宗教迫害，从阿富汗、孟加拉、巴基斯坦等国逃到印度的印度教、锡克教、佛教、耆那教、祆教（俗称拜火教）和天主教徒取得印度公民身分，但排除穆斯林，外界担忧，这是总理莫迪把印度重塑成印度教国家的一环，但莫迪否认有此计画。

民众古迪亚（Tanvi Gudiya）今天在新德里以穆斯林为主的社区做完礼拜后，告诉法新社：「所有聚集在此的民众，无论是印度教、穆斯林、锡克教或基督徒，都走上街头。」

位于德里市中心的印度最大清真寺贾玛清真寺（Jama Masjid）聚集数千人抗议，有些人拿着巨大的印度国旗，高喊口号，镇暴警察在一旁待命。

© 2019 AFP