印度群众反新法歧视穆斯林 警察开枪至少两死

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（法新社新德里19日电） 印度政府近期修正公民法，部分人批评内容有反穆斯林含义，引发大规模抗议。全国各地爆发新一波暴力冲突，一名官员表示，警方今天在南部向数百名示威者开枪，造成两人死亡。

骚动超过一周以来，死亡人数已累积到8名，与此同时，印度当局在境内人口最多的北方省（Uttar Pradesh）封锁数千万人的网路和手机简讯传送。

在南部城市芒加罗（Mangalore），警察局副局长发言人夏哈（Qadir Shah）说，在抗议活动中，两名男子于警方开火时死亡，分别是49岁的贾里尔（Abdul Jalil）和23岁的库卓力（Samshir Kudroli）。

夏哈表示，当地已实施宵禁，学校、餐厅和酒吧都关门。

另传出在北方省也出现一名与抗议有关的死者，一名遭到枪伤的男子在勒克瑙（Lucknow）入院后不治，警方未证实此事，但这名男子的父亲接受「印度时报」（Times of India）访问时说，他儿子出门买东西，被示威人群堵住，之后就中枪了。

此外，地方医卫官员表示，有4人在芒加罗的冲突后，因枪伤而接受医院治疗。

印度政府修正公民法，允许2014年12月31日之前，因遭受宗教迫害，从阿富汗、孟加拉、巴基斯坦等国逃到印度的各大宗教难民取得印度公民身分，但排除穆斯林，引发争议，全国爆发有伤亡风险的抗议行动。

信仰印度教的总理莫迪（Narendra Modi）于今年5月成功连任，这项新法在印度国内外都招来控诉，指他意图重新把印度塑造为一个印度教国家，但他予以否认。（译者：曾依璇/核稿：张晓雯）

© 2019 AFP