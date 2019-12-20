川普极其失德 美福音派刊物吁拉他下台

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（法新社华盛顿19日电） 美国福音派基督教刊物「今日基督教」今天在社论表示，美国总统川普在道德上已「迷失和混淆」，应该被解除总统职务。

「今日基督教」」（Christianity Today）表示，他们通常会避开政治议题，但「我们觉得偶尔有必要表明我们在政治事务上的意见」。

社论指出：「美国总统试图利用政治权力，胁迫外国领袖去骚扰、破坏自家政治对手的名誉。这不但违反宪法。更重要的是，也极不道德。」

今日基督教表示，川普造成他政府道德观念的低落，「他本身坦承在商场和女性关系方面的不道德行为，甚至引以为傲。光是他的推特贴文，一连串的错误描述、谎言和诋毁，几乎就是一个在道德上迷失和迷惘的完美例子。」

「我们相信弹劾听证会已经可以清楚见到…川普总统滥用权力换取个人利益，背叛他的宪法誓言。」

「我们可以严肃地说堕胎是一种不可容忍的巨大罪恶。但能否以同样的严肃态度说，我们国家领导人不诚实和喜怒无常的性格其实并不重要。」

「川普先生是否应该被参议院解除职务，或藉由下届选举让他下台，需要审慎的判断。我们认为他应该去职，这件事无关党派忠诚，而是对十诫创造者的服膺。」

今日基督教由知名的布道家葛理翰（Billy Graham ）创办，葛理翰去年辞世后，家族已和这份刊物不再有关系。

葛理翰的儿子葛福临（Franklin Graham）也是深具影响力的福音派领袖，同时是川普的坚定支持者。葛福临的教会发行自家的刊物「决策」（Decision）。

© 2019 AFP