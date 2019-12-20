川普谈弹劾：耍废政党猎巫 但参议院说了算

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（法新社华盛顿19日电） 共和党籍的美国总统川普今天催促党内盟友在参议院弹劾审判中执行严格约束力，确保他迅速免罪。他说，民主党还在猎巫，不快把案子送到参议院，但现在是「参议院说了算」。

美国联邦众议院昨天表决通过指控川普滥用职权及妨碍国会调查的两项弹劾条文，川普成为历来第3位遭弹劾的美国总统。

此案接下来将交由联邦参议院审理，才能确定川普是否去职，一般认为川普下台可能性很小，因为参议院由共和党掌握多数。

参议院的听证会最快可能于明年一月的第2周展开，民主党及共和党领袖已开始在是否传唤证人一事上部署战线，一场激烈冲突隐约浮现。

众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）稍早说，在她了解参议院的共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）将如何进行审理之前，不会正式递送弹劾案给参议院。

川普在推特（Twitter）发文表示：「我昨晚被弹劾，共和党人一张赞成票都没投，而耍废的民主党人还在继续这场美国史上最大的猎巫行动。」

他说：「现在这个耍废的政党想在弹劾条文上耍废，不把案子送到参议院，但现在是参议院说了算！」

川普提到，如果民主党人执意不在参议院订定的日期前采取动作，就会因不作为而失败。

他在白宫对媒体表示：「我不觉得我被弹劾了，因为这是一场骗局，是个圈套，他们做了很可怕的事。」

川普当时在白宫接待众议员范德鲁（Jeff Van Drew），他是两名在弹劾案投下反对票的民主党人之一，已宣布要转投共和党阵营。

川普说：「你知道吗？这是个虚伪的交易，他们贬低了『弹劾』这两个字的价值。这种事绝不该发生在另一位总统身上。」（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

© 2019 AFP