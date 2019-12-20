庞德女郎克劳汀奥格尔逝世 享寿78岁

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（法新社巴黎19日电） 法国女星克劳汀奥格尔（Claudine Auger）逝世，享寿78岁。她最为国际观众熟知的作品，是1965年詹姆士庞德（James Bond）007系列电影「霹雳弹」（Thunderball）。

克劳汀奥格尔的经纪公司Time Art宣布，这位前庞德女郎在巴黎过世。

克劳汀奥格尔1941年4月出生于巴黎，1958年代表法国角逐世界小姐（Miss World）后，展开模特儿走秀生活。

她从事模特儿期间也一边上演艺课，接演一些电影小角色，逐渐在法国以女演员身分打出知名度，作品包括1962年翻拍着名小说「三剑客」（Three Musketeers ）的电影「铁面人」（The Iron Mask）。

她曾和史恩康纳莱（Sean Connery）合演007系列第4部电影「霹雳弹」，成为第一位法籍「庞德女郎」。

「霹雳弹」电影预告把克劳汀奥格尔介绍成「青春，美丽，受困，可能很危险」。

她在片中饰演美艳动人的「多明诺」（Domino），电影场景在巴哈马，有大量的泳装动作场景。

她于1965年接受电视访问时表示，和007一起演戏或是「演喜剧」都是「一场游戏，一样的事情」。（译者：李佩珊/核稿：张晓雯）

© 2019 AFP