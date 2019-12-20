性侵未成年少女 印度法院判国会议员终生监禁

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（法新社新德里20日电） 印度法院今天宣判，执政党国会议员辛格（Kuldeep Singh Sengar）因性侵一名青少女判处终生监禁。这起案件凸显印度权贵经常有罪不罚的现象。

印度法院16日裁定辛格性侵罪名成立，今天宣判他的罪刑。他也被判罚250万印度卢比（约新台币100万元）。

印度新闻信托社（Press Trust of India）报导引述法官的话指出：「法院未发现任何减刑条件。辛格身为公仆，辜负人民的信任。」

2017年，辛格在北方省（Uttar Pradesh）自家中性侵一名时年17岁少女，警方起初未理会她的困境，直到她去年试图自焚才引发关注。

翌日，少女的父亲在遭警方拘留时去世。她的家人指控，他是因为追究此案遭到折磨。之后，少女在一场可疑车祸中受到重伤，伤势危急。

性侵发生后，北方省警方起初曾拒绝依据少女的控诉，对4届议员辛格采取行动。北方省以缺乏法治恶名远播。

直到今年8月，随着案件开始登上头条，印度总理莫迪（Narendra Modi）所属的印度人民党（BJP）才开除53岁的辛格，但他仍保有议员身分。

辛格是基于儿童保护法受审，因为被害人案发时未成年，但辛格否认这些指控。

© 2019 AFP