投资人等待进场时机 亚股终场走势分歧

广告 继续浏览后续

（法新社香港20日电） 市场等待刺激交易商进场的新催化剂出现之际，亚洲股市今天终场走势分歧。不过，由于美中达成贸易协议，加上耶诞节假期将至，许多投资人开始进入放松模式。

美国联邦众议院终于通过新版美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA），带动美股3大指数昨天收盘再创历史新高，也激励亚洲部分股市今天出现涨势。

美中尚未签署第一阶段贸易协议，令投资人感到担忧。然而，美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）昨天表示，华府正在处理一个技术问题，且美中将在明年1月初签署第一阶段贸易协议。这项消息缓解了市场忧虑之情。

由于投资人现在将目光放向耶诞节假期，且观察人士暗示，全球股市明年可能进一步上涨，使亚洲股市今天早盘在涨跌间波动。

东京股市日经225指数终场小跌0.2%，收23816.63点。上海综合指数下跌0.4%，收3004.94点。雪梨股市下跌0.3%。台北股市收跌0.5%。。

但香港恒生指数收盘上涨0.3%，收27871.35点。首尔股市上涨0.4%。新加坡股市上扬0.2%。威灵顿股市终场持平。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

© 2019 AFP