狄亚布获任命为黎巴嫩总理 承诺尽快筹组政府

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（法新社贝鲁特19日电） 黎巴嫩总统奥恩（Michel Aoun）今天任命真主党支持的学者、前教育部长狄亚布（Hassan Diab）出任新总理，为持续近两个月的政治角力划下句点。

黎巴嫩爆发全国反政府抗议潮，陷入1975年到1990 年内战以来最严重的经济危机，鲜为人知的贝鲁特美国大学（American University of Beirut）60岁工程学教授狄亚布，将取代即将下台的哈里里（Saad Hariri）担任总理。

自称无党无派的狄亚布，受到与什叶派组织真主党（Hezbollah）、艾玛尔（Amal）及总统奥恩创立的基督教政党自由爱国行动（Free Patriotic Movement）有关的国会阵营支持，获推选为总理候选人。

一生都是学者的狄亚布，先前在真主党拉下前一个哈里里内阁后筹组的政府担任教育部长，不过，他没有获得逊尼派阵营或他们的基督教盟友支持。

因此，狄亚布的任命案将产生倾向一方的政府，观察家警告这可能加剧教派紧张，并让获得所需的国际援助以避免黎巴嫩倒债的行动复杂化。

狄亚布承诺将「尽快」筹组政府，称他21日将开始向政党与民众运动代表请益。

狄亚布对抗议群众说，他们的「起义代表了我」，这是他获任命以来首度发言。他说，他们的声音「还是一记警钟，提醒大家黎巴嫩人不再允许回到10月17日（抗议开始）前的状态」。

黎巴嫩爆发前所未见的抗议浪潮，要求彻底改革政治体制，逼迫哈里里7周前在庞大压力下辞职，让黎巴嫩陷入没有政府解决严重经济危机的状态。

49岁的逊尼派领袖哈里里，前几天还被视为可能率领主要由技术官僚组成的政府，但他昨晚宣布退出，称他的对手反对技术官僚内阁。抗议群众的关键诉求包括成立技术官僚政府。

© 2019 AFP